Carruba Garden, Tommaso Albrizio racconta il progetto a Radio Canale Italia

La fama del Carruba Garden raggiunge gli studi radiofonici di Milano. Venerdì 24 novembre il giovane biscegliese Tommaso Albrizio sarà ospite della trasmissione Story Time, format di Radio Canale Italia.

Vent’anni, studente di Economia a Roma, Tommaso Albrizio si occupa ormai da quattro anni dell’organizzazione di eventi. Poco meno di un anno fa si è lanciato, assieme al padre Pasquale, nel progetto Carruba Garden, un luogo ameno ispirato al karensansui (giardino secco giapponese). Il giardino, sito in via dello Scoglio 1, è pensato per stimolare i visitatori tramite sensazioni multisensoriali, permettendo loro di apprezzare appieno le bellezze della macchia mediterranea. In pochi mesi, il Carruba Garden è diventato un’attrazione culturale di rilievo, raccogliendo numerosissimi ospiti.

Ai microfoni di Radio Canale Italia, Tommaso Albrizio avrà modo di raccontare dell’iniziativa, dei motivi che lo hanno spinto ad avviare questa attività e dei progetti per il futuro. «Queste», si legge nella nota stampa dell’emittente radiofonica, «sono le storie che Story Time ama raccontare, le storie che valorizzano il tessuto produttivo italiano; specie quando queste storie bellissime nascono in territori con grandi problemi dove, però, coraggio e lungimiranza preparano grandi opportunità.»

La diretta potrà essere ascoltata cliccando sul seguente link (clicca qui). Per ulteriori informazioni sulla trasmissione è possibile seguire i profili Instagram @albriziotommaso_ e @storytime_ufficiale.