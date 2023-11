“Carnevale solidale”, call to action alle aziende del territorio per evento pro ANT / DETTAGLI

Il Bar Pasticceria Ghiottonerie di Bisceglie, in collaborazione con Confcommercio Bisceglie, ha in cantiere un’iniziativa solidale a favore della sezione biscegliese dell’Ant, associazione da sempre impegnata nel sostegno gratuito ai malati oncologici e alle loro famiglie.

Giuseppe Povia, titolare dello storico bar biscegliese, in sinergia con Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie, ha inteso dare avvio a una macchina organizzativa che sfocerà nel prossimo mese di febbraio in un evento il cui ricavato sarà devoluto all’associazione biscegliese.

“Carnevale solidale”, questo il nome dell’evento aperto a tutti, cittadini, club, associazioni, e che consisterà in una occasione conviviale e di condivisione legata a un contesto enogastronomico, ricreativo, solidale. Tutti i dettagli dell’evento in cantiere saranno diffusi nei prossimi giorni a mezzo stampa.

L’idea nasce per sostenere l’impegno costante e quotidiano che l’Ant di Bisceglie porta avanti da sempre a favore di pazienti e famiglie che si trovano a lottare contro uno dei mostri più tenaci del nostro tempo. Un’occasione anche per ricordare la past president, la compianta Nina Di Modugno, il cui encomiabile operato viene oggi portato avanti senza sosta dall’attuale presidente Maria Franca Salerno e dall’intero consiglio direttivo.

«Ci rivolgiamo alle aziende del territorio per far sì che questo evento, che abbiamo in mente e che stiamo strutturando insieme all’Ant Bisceglie, possa essere una valida occasione di sostegno nei confronti di una realtà associativa che si regge solo ed esclusivamente su donazioni volontarie e che opera in un settore delicatissimo e che merita attenzione», spiegano gli organizzatori.

L’invito, in vista del periodo più solidale dell’anno come quello delle festività natalizie, è quello di contattare direttamente gli organizzatori per attingere maggiori informazioni circa l’evento, offrire proposte e idee e, discrezionalmente, contribuire fattivamente alla buona riuscita dell’evento dalle finalità nobili e solidali.

Info e contatti: bisceglieconfcommercio@gmail.com – 080/3921884.