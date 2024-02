Bisceglie presente alla Borsa Internazionale del Turismo

Bisceglie sarà presente alla Borsa Internazionale del Turismo che si terrà a Milano dal 4 al 6 febbraio. Il Sindaco Angelantonio Angarano interverrà nella conferenza intitolata “BATte alla BIT il cuore della Puglia” che si terrà nel Padiglione della Regione Puglia e nella quale sarà al proscenio il territorio provinciale, con tutte le sue peculiarità. Bisceglie, inoltre, sarà presente con materiale divulgativo appositamente realizzato per mettere in risalto le bellezze e le risorse della Città in chiave promozionale.

“Essere parte attiva in un contesto così prestigioso e autorevole è funzionale a continuare a promuovere il nostro territorio”, ha sottolineato il Sindaco Angarano, che rappresenterà la Città insieme al Presidente del Consiglio Vittorio Fata e all’Assessore al Turismo Maurizio Di Pinto. “La Bit è una occasione per intessere rapporti e relazioni, mettere in comune e scambiare buone prassi, condividere una offerta turistica strategica e integrata con il territorio. Bisceglie negli ultimi anni sta vivendo una significativa crescita grazie ad un lavoro sapiente e costante che si traduce, per esempio, nelle doppie Bandiere Blu conseguite nel 2021, 2022 e 2023, sia alle spiagge sia al porto turistico-marina resort Bisceglie Approdi, tra i più certificati in Europa, modello di sostenibilità ambientale e accessibilità, tanto da essere stato il primo approdo in Italia a ricevere anche la Bandiera Lilla. L’ambito vessillo”, ha aggiunto il Primo Cittadino di Bisceglie, “ha consentito di rilanciare Bisceglie nel panorama turistico nazionale ma il mare non è la nostra unica risorsa. Il Parco di Lama Santa Croce è stato inserito tra le aree naturali protette della Regione Puglia e Bisceglie, che detiene anche la bandiera Spighe Verdi da tre anni (equivalente della bandiera blu per la terra) è capofila per l’istituzione di un Ecomuseo con le città di Andria, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia, Terlizzi e Trani che metta in rete lo straordinario patrimonio rurale. Ciò si traduce anche in destagionalizzazione, una sfida ambiziosa da vincere per continuare a crescere. Turismo significa sviluppo, economia e occupazione, opportunità che dobbiamo continuare a cogliere appieno per il nostro futuro”, ha concluso il Sindaco Angarano.