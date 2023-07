Bisceglie, il 16 luglio la festa della Bandiera Blu con Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo

Domenica 16 luglio Bisceglie festeggia la doppia Bandiera Blu, il prestigioso riconoscimento ottenuto dalla Fee Italia per il terzo anno consecutivo, sia per la costa sia per il porto turistico-marina resort. La piacevole novità 2023 è l’ampliamento del tratto di litoranea premiato con l’ambito vessillo, che ha compreso le nuove spiagge in ciottoli intitolate al compianto Ing. Mimì Gentile. Un ulteriore motivo di orgoglio per la Città che si conferma così tra le migliori località balneari d’Italia.

La serata, organizzata da Amministrazione Comunale e Bisceglie Approdi, partirà alle ore 20 in via Nazario Sauro con i saluti istituzionali delle autorità invitate, del Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, e dell’Amministratore Unico di Bisceglie Approdi, Nicola Rutigliano.

Seguirà la premiazione della Regata Scellerata 2023 dedicata alla memoria di Alfredo Di Clemente, altro appuntamento tradizionale dell’estate biscegliese, che si disputerà sempre domenica 16 luglio con partenza al mattino coinvolgendo un gran numero di imbarcazioni provenienti anche da fuori Città.

Alle 21:15 clou della manifestazione sarà lo spettacolo di Emilio Solfrizzi ed Antonio Stornaiolo, “Promessa mantenuta, torniamo a festeggiare la bandiera blu, che vedrà in scena in scena una coppia storica della comicità pugliese, nuovamente a Bisceglie”, commentano gli organizzatori.

La serata sarà presentata dalla giornalista e conduttrice di Telenorba Francesca Rodolfo. L’ingresso è libero, ma con prenotazione al link https://forms.gle/RXfZYrSVa7sWrfTr9 fino ad esaurimento posti.