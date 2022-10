Approda a Bisceglie il progetto “Sensuability, nati per rompere i tabù” / PROGRAMMA

Il progetto “Sensuability, nati per rompere i tabù”, che approda dal 3 al 5 novembre a Bisceglie, ideato e promosso da Armanda Salvucci, affronta il pregiudizio legato alla dimensione affettiva e sessuale delle persone con disabilità promuovendo il superamento dei numerosi stereotipi ancora esistenti.

Con ironia e levità attraverso arti come il cinema, la fotografia, la pittura, la musica, il fumetto, linguaggi universali che parlano alla testa e al cuore, lasciando spazio a riflessioni e interrogativi, si attraverseranno i temi delle gabbie mentali ed emotive che non consentono la piena cittadinanza di tutte e tutti coloro che non rientrano con i loro corpi e le loro vite nella percezione di una normalità presunta.

La progettualità è stata promossa dal lavoro della Commissione Pari Opportunità del Comune di Bisceglie, che sotto la presidenza di Lia Storelli, ha inteso declinare il proprio impegno estendendo lo sguardo a tutte le forme che la discriminazione assume. Nell’ambito delle iniziative rivolte all’impulso della educazione alle differenze si colloca questa rassegna rivolta al contrasto alla cultura abilista, sostenuta dal Rotary Club di Bisceglie nella persona del Presidente, Francesco Dente.

Le iniziative vedono il coinvolgimento di numerose realtà associative attive sul territorio come: Con. Te. Sto. Lab., Temenos Coop. Sociale, Pegaso, Diversamente uguali. Tutti gli incontri sono aperti alla cittadinanza.

Il programma prevede le seguenti iniziative:

· 3 novembre, ore 19, presso le sale espositive di Palazzo Tupputi, in via Cardinale dell’Olio n.30, ci sarà il taglio del nastro della mostra Sensuability. La mostra è visitabile dal 4 al 6 novembre. Orari ore 9.30/12.00 – 17.00/20:00. Ingresso gratuito.

· 4 novembre, ore 19,30 presso le Vecchie Segherie Mastrototaro, via Porto n. 35. Conferenza sul progetto nazionale “Sensuability, nati per rompere i tabù”, evento organizzato con la collaborazione del Rotary Club di Bisceglie. Saluti istituzionali di Angelantonio Angarano, Sindaco di Bisceglie, e di Francesco Dente, Presidente del Rotary Club Bisceglie. Il dottor Michele Massimo La Forgia, sessuologo dialogherà con Armanda Salvucci, con la moderazione di Giorgia Preziosa, consigliera comunale e componente della Commissione Pari Opportunità

· 5 novembre, ore 19,30 presso la sala degli specchi di Palazzo Tupputi: “Disability Wellness”, Incontro con le realtà territoriali che si occupano di disabilità. Nel corso della serata, sarà proiettato il cortometraggio “Ristorante fuori di testa”, realizzato dalla cooperativa sociale Temenos e premiato come “Miglior interprete protagonista” al festival dei Corti, “Oltre la penultima verità” organizzato dalla Asl Bt.

“Sessualità e disabilità, due concetti apparentemente inconciliabili e che invece possono convivere in un mondo libero da stereotipi e pregiudizio”, sottolinea l’assessore alle pari opportunità e all’inclusione sociale, Roberta Rigante. “Con la condivisione di numerose realtà associative locali, come Amministrazione comunale e come condiviso con il Sindaco Angarano, abbiamo voluto portare a Bisceglie Sensuability, iniziativa nata grazie ad Armanda Salvucci, fondatrice dell’associazione ‘Nessuno tocchi Mario’, un progetto nazionale teso ad affrontare con ironia una serie di stereotipi. Senza mai dimenticare che ‘la prima volta siamo tutti disabili’, la missione di Sensuability è quella di cambiare l’immaginario collettivo sulle persone con disabilità per non fare più distinzioni, eccezioni, tortuosi ragionamenti e giri di parole. Perché serve una forma di ribellione culturale per manomettere i vecchi ingranaggi di un immaginario collettivo ancora troppo ancorato a preconcetti di ogni genere”.