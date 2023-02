All’I.I.S.S. Sergio Cosmai, tutte le iniziative per la Giornata della Memoria / FOTO

In occasione del Giorno della Memoria, l’I.I.S.S. “S. Cosmai” ha ospitato rappresentanti delle Istituzioni, scrittori e volontari lettori con l’intento comune di avviare una riflessione sul tema del recupero della Memoria.

Lo scorso 27 gennaio, la scuola ha accolto lo scrittore Francesco Loseto, con il suo libro “Con le chiavi in tasca”, edita da Florestano. La scrittrice barese Marilina Sepe ha accompagnato l’autore nell’incontro che si è tenuto in auditorium con gli studenti delle classi quinte. L’iniziativa, promossa dal Circolo dei lettori – Presidio del libro di Bisceglie, rientra nell’ambito della rassegna Leggere la memoria ed è stata concordata con la prof.ssa Rosa Leuci e curata dalla prof.ssa Antonella Paganelli.

Di grande impatto emotivo e fortemente coinvolgente è stato anche l’evento del 1 febbraio organizzato in collaborazione con l’associazione A.N.P.I e l’associazione A.M.I. con il Patrocinio della Provincia di Barletta – Andria -Trani. Gli studenti delle classi quinte, preparati dalle docenti di Italiano, hanno moderato il dibattito in ricordo delle vittime della Shoah, con citazioni in apertura e in chiusura di Liliana Segre e di Primo Levi. Interventi del prof. Roberto Tarantino e dell’avv. Biagio Lorusso.

Infine, nelle giornate di mercoledì 8 e venerdì 10 febbraio, le classi quarte sono state coinvolte nel progetto La Memoria che cura. Ciclo di letture ad alta voce sugli olocausti del Circolo dei Lettori di Bisceglie, di cui è referente il prof. Antonio Pasquale. “Lettori d’ Eccezione” sono stati l’Assessore alle Politiche Sociali, avv. Roberta Rigante e la prof.ssa Luigia Di Terlizzi.

Tutte le iniziative sono state fortemente volute dal Dirigente scolastico, prof.ssa Maura Iannelli, quali momenti condivisi di sensibilizzazione in materia di lotta alla discriminazione razziale e religiosa e contro ogni forma di violenza e rientrano nell’ambito delle attività di promozione delle buone pratiche di lettura della Biblioteca scolastica.