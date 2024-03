A Bisceglie il Giovedì Santo percorso di preghiera ‘Colori della Passione’

In occasione del Giovedì Santo (28 marzo) le parrocchie di Bisceglie propongono l’iniziativa dei Colori della Passione. È un percorso di preghiera, articolato attraverso diverse tappe, come prevede la tradizionale visita alle chiese della città. Oltre alle parrocchie è inclusa nel cammino la Chiesa di San Giuseppe, per testimoniare il valore per la comunità cristiana delle persone più fragili.

Questa la descrizione dell’iniziativa, che giunge dal Consiglio Pastorale Zonale, dal coordinamento cittadino della Pastorale Giovanile e dal clero locale: “Sono più di 10 anni che vogliamo vivere in preghiera e santità l’Adorazione del Santissimo Sacramento riposto sull’Altare solenne, attraverso i Colori della Passione, iniziativa avviata per la precisione nel 2011. Siamo in cammino verso la Pasqua, per seguire Gesù che va a Gerusalemme a donare la vita per noi: Gesù si lascia incontrare da noi, come i discepoli di Emmaus nello spezzare il pane per loro e per tutti i fratelli nella carità. Siamo qui per adorare l’Eucaristia, sorgente di amore e santità. Gesù che è il centro della nostra vita e della nostra storia ci invita a portare con gioia il messaggio dell’amore ai nostri fratelli”.

“Attraverso i Colori della Passione, affidati alle parrocchie con una tematica, approfondita attraverso una riflessione evangelica – prosegue la nota – siamo invitati a guardare al cuore di Cristo che abita la storia. Vogliamo sostare nel silenzio e nella preghiera prima di portarci all’adorazione eucaristica. Il nostro cuore deve ardere di amore, per sentirci tutti fratelli e prossimi. Un momento di preghiera che si incastona nella Liturgia del Triduo Pasquale: scaturisce dalla reposizione del Santissimo Sacramento al termine della Messa della Cena del Signore, aiuta a meditare il mistero della passione del Signore, per diventare insieme Chiesa del Risorto, testimone di speranza nelle strade della nostra città e sui sentieri del tempo”.

Il tema scelto quest’anno è AdoriAmo. Le meditazioni si snodano attraverso tre itinerari: Per essere santi (via gialla), In cammino (via verde), Con tutto il cuore (via rossa), saranno disponibili attraverso il QrCode presente sulle locandine all’ingresso delle chiese parrocchiali oltre che sui canali social della Pastorale Giovanile cittadina.