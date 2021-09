A Bisceglie esibizione di powerchair football, Angarano: “Questo è lo sport che ci piace”

“Siamo onorati di aver ospitato nuovamente al PalaDolmen l’associazione Oltre Sport per la promozione dello sport per tutti attraverso un’esibizione di powerchair football funzionale a far conoscere questa disciplina inclusiva a bimbi, ragazzi e adulti”. Lo ha dichiarato ieri, 28 settembre, il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, al termine dell’evento.

“E siamo doppiamente onorati della presenza a Bisceglie di Anita-gaga Pallara, presidente dell’Associazione Famiglie SMA, una Onlus di genitori in prima linea, da anni – continua – per combattere l’atrofia muscolare spinale, una malattia genetica rara, promuovendo progetti di accoglienza e sostegno dei nuovi genitori; l’assistenza dei bambini attraverso una migliore informazione e formazione sia delle famiglie sia degli operatori sanitari; il finanziamento della ricerca per trovare una cura per la SMA”.

“La forza, la determinazione e la voglia di vivere di Anita hanno contagiato tutti. Questo è lo sport che ci piace. Lo sport che include, incoraggia, dà speranza”. Ha concluso Angarano.