Vittoria convincente del Bisceglie Calcio in coppa, sconfitte per Unione Calcio e Don Uva

Una vittoria e due sconfitte. Questo il computo finale per quel che concerne le compagini biscegliesi che oggi pomeriggio sono scese in campo per giocare il primo turno di Coppa.

Vince il Bisceglie Calcio che nella gara d’andata del primo turno della Coppa Italia d’Eccellenza supera per 2-0 il Corato. La compagine guidata da Franco Cinque sblocca il risultato dopo appena 6 minuti grazie a bomber Nicola Di Rito. Il raddoppio non si fa attendere troppo, Salguero al 10’ sigla la prima rete con la sua nuova maglia.

Sconfitta invece per l’Unione Calcio Bisceglie che al San Sabino rimedia un 1-0 ad opera dei padroni di casa del Canosa. Dopo un giro di lancette è Mandile a sbloccare il risultato in favore dei canosini di mister Zinfollino. Gli azzurri di mister Rumma hanno provato a recuperare lo svantaggio, ma senza esito positivo.

Ko interno anche per il Don Uva Calcio che soccombe al campo comunale “Di Liddo” contro il Città di Trani nel primo turno di Coppa Puglia. Con un gol per tempo la compagine ospite si impone su biancogialli biscegliesi. Decisive le reti di Lomuscio e Calefato.

Appuntamento con le gare di ritorno, previsto per domenica 11 settembre in attesa che si parte con le gara dei campionati di Eccellenza a Promozione.