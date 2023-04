Virtus Bisceglie, ko di misura contro il Minervino /RISULTATI E CLASSIFICA

Domenica indigesta per la Virtus Bisceglie sconfitta in trasferta per 1-0 dal Top Player Minervino nel venticinquesimo incontro del campionato di Prima Categoria girone A.

La rete decisiva porta la firma di Loberto siglata nella ripresa. Con il ko in questione, i virtussini rimangono sempre al quinto posto in graduatoria con 39 punti e, nel prossimo turno, in programma domenica 30 Aprile, ospiteranno al “Di Liddo” la capolista Canusium Calcio che ha battuto per 4-0 la Virtus Molfetta.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GIRONE A

Foto: Cristina Pellegrini