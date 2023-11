Virtus Bisceglie fuori ai sedicesimi di Coppa Puglia / RISULTATI

Virtus Bisceglie fuori ai sedicesimi di Coppa Puglia, questo l’esito del match del “Manzi-Chiapulin” di Barletta, terminato 3-1 per l’Audace Barletta, valido per il ritorno dei sedicesimi di Coppa Puglia.

L’eliminazione dei biancazzurri è piena di rimpianti, perché maturata nel finale di partita, dopo che gli ospiti hanno sciupato diverse occasioni per chiudere la contesa. I padroni di casa hanno sbloccato il match dopo appena due minuti con Dinoia, pronto a sfruttare una disattenzione avversaria; ma la formazione biscegliese non si è persa d’animo, mantenendo il pallino del gioco e trovando il pareggio con un delizioso scavetto di Trawaly al 40’.

Lo stesso Trawaly avrebbe potuto firmare il raddoppio nella ripresa, ma ha vanificato una grande occasione, che avrebbe chiuso i conti a favore della Virtus; e che invece ha mantenuto vive le speranze barlettane. I biancorossi infatti ne approfittano, e si portano in vantaggio col tap-in di Gaucci, trovando anche il 3-1 allo scadere, con i biancazzurri scoperti nel tentativo di riacciuffare il risultato.

Virtus Bisceglie fuori ai sedicesimi, ma non senza polemiche, viste alcune situazioni arbitrali discutibili, come in occasione del raddoppio di Gaucci, in sospetta posizione d fuorigioco; che saranno argomento di discussione nei prossimi giorni.

