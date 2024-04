Domenica con il sorriso per Virtus Bisceglie e Don Uva / CLASSIFICHE

Virtus Bisceglie e Don Uva vincenti nel pomeriggio, con i primi che si sono imposti per 2-5 sul campo dell’Atletico Vieste e il Don Uva che ha trionfato per 3-2 in casa contro il Bitritto; muovendo la classifica dei rispettivi campionati di Prima Categoria e Promozione.

Gara dagli elevati contenuti agonistici a Vieste, nella quale è successo di tutto nella ripresa. Il sostanziale equilibrio della prima frazione è stato rotto dalla formazione garganica che ha sbloccato il risultato al 57’ grazie alla rete realizzata da Tantimonaco. La reazione dei biancazzurri ha prodotto un penalty, concesso per fallo ai danni di Papagni ma sprecato da Difrancesco (conclusione a lato). L’esperto bomber ha saputo riscattarsi con gli interessi, firmando una splendida tripletta: gol di testa su cross di Papagni al 70’, inzuccata vincente al 72’ e destro all’angolino basso per l’1-3 al 76’. L’Atletico Vieste ha ridotto lo scarto con Tantimonaco al 78’, approfittando di una leggerezza difensiva biscegliese ma gli ospiti, implacabili, hanno colpito con Amorese dalla distanza. Gloria anche per Porcelli, in pieno recupero, su invito di un ottimo Papagni. La quindicesima vittoria stagionale lancia la Virtus Bisceglie verso la partecipazione agli spareggi promozione. Domenica 21 aprile trasferta sul terreno della Gioventù Calcio San Severo, sette giorni più tardi chiusura al “Di Liddo” con il Real San Giovanni.

Il Don Uva invece torna alla vittoria, dopo il pesante 5-1 incassato nell’ultimo turno a domicilio del Canusium Calcio, e lo fa davanti al proprio pubblico; col 3-2 che mantiene i biancogialli a -1 dal Troia. Il tabellino si sblocca al 21’ col gol di Petrignani che da sinistra si accentra e calcia. Al 36’ gli ospiti pareggiano grazie a un rigore trasformato da Lepore. Conte riporta i biancogialli in vantaggio con un’inzuccata vincente al 4’ della ripresa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Bruno. Il botta e risposta continua: al 36’ Giacomo Daddabbo segna il 2-2 con un tiro potente (Papagni intercetta ma senza successo). La chiude Vecchio al 40’ a tu per tu, regalando ai suoi l’ultima gioia di questo campionato.

