Ventura: “Contro Pelletterie è una finale che giochiamo in casa”

Primo impegno dicembrino per il Bisceglie Femminile, domani sera al PalaDolmen contro il Pelletterie in occasione dell’anticipo della settima giornata del campionato di Serie A di calcio a 5.

L’impresa di Gorgonzola contro il Kick Off ha dato una grande spinta emotiva al roster neroazzurro, ma domani è un’altra storia. “Una occasione da non lasciarsi sfuggire – commenta Nico Ventura, tecnico del Bisceglie Femminile. E’ una finale che giochiamo in casa, contro una squadra del nostro livello e che possiamo far nostra, dobbiamo far nostra. In palio c’è una concreta possibilità di essere tra le prime otto al giro di boa e quindi qualificarsi per la Final Eight di Coppa Italia”.

Servono i tre punti al Bisceglie, la ricetta la dà il suo tecnico: “Come vincerla? Anzitutto dimenticando la vittoria col Kick Off – continua Ventura – dove, aldilà di una prova superlativa dal punto di vista dell’attenzione difensiva, abbiamo probabilmente avuto quel briciolo di fortuna che ci è mancata in altre occasioni e che è indispensabile per imprese di quel tipo; ma noi abbiamo un’altra dimensione rispetto al Kick Off e domani il Pelletterie, squadra ostica e con buone individualità, ce lo ricorderà presto. Sarà una gara complicata, dove servirà pazienza e la stessa concentrazione mostrata a Gorgonzola; ma stavolta la gara dobbiamo farla noi e provare a vincerla”. In settimana ci siamo allenati bene in tal senso e siamo pronti”.

Bisceglie Femminile che in vista di domani dovrà rinunciare ancora a Rozo, dubbi anche sulla presenza di Ion, uscita malconcia dopo il match in terra lombarda. Diretta streaming sulla pagina Facebook: PMGSport Futsal.