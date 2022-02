Unione ospita Manfredonia, sfida salvezza per il Don Uva, Virtus affronta la vice capolista

Tre gare molto interessanti per Unione Calcio, Don Uva e Virtus Bisceglie che scenderanno in campo domenica 27 febbraio alle ore 15.00.

Dopo il rinvio del match contro la Team Orta Nova (la gara si giocherà giovedì 10 marzo), l’Unione Calcio ospiterà al “Di Liddo” il Manfredonia nel ventesimo turno del campionato di Eccellenza Pugliese girone A. Una partita aperta ad ogni risultato tra due squadre che militano nella zona medio-alte della graduatoria. I biscegliesi infatti, sono reduci da due ko di fila e vogliono tornare a far punti per avvicinarsi a grandi falcate all’obiettivo salvezza quando mancano 6 giornate al termine della regular season. I sipontini, al contempo, per dare continuità alla vittoria per 2-0 maturata contro l’Atletico Vieste e conservare la quarta posizione in classifica. Due le lunghezze di differenza tra le contendenti. L’Unione ha ottenuto 29 punti contro i 31 del Manfredonia. Nel match d’andata, i biancazzurri si imposero per 3-2. La sfida sarà diretta da Francesco Albione di Lecce coadiuvato da Nicola de Candia e Gianluigi Novielli entrambi di Bari.

Importante scontro salvezza per il Don Uva di scena al “Diomede” di Bari ospite del Fesca nella settima giornata di ritorno del torneo di Promozione girone A. Rinvigorita dal successo per 2-1 sulla Football Acquaviva, i biancogialli di Capurso hanno l’occasione per proseguire il trend positivo ed allontanarsi sempre più dalla zona calda della graduatoria visto che affrontano l’ultima della classe. Il Fesca Bari ha ottenuto 2 punti in 19 gare sin qui disputate ed è reduce da 11 sconfitte consecutive. La compagine locale ha conquistato 2 pareggi (uno proprio contro il Don Uva) ed ha siglato 10 reti e la propria difesa è stata perforata in 49 occasioni che ne fanno la squadra con l’attacco meno prolifico e la peggior difesa del girone. L’arbitro designato per l’incontro è Dario Zifaro di Foggia coadiuvato da Vincenzo Maiorano e Giuseppe Nasca di Bari.

Proseguire la risalita ed avvicinarsi sempre più alla zona nobile della graduatoria. E’ questo l’obiettivo della Virtus Bisceglie che si recherà a Foggia per affrontare la vice capolista Nuova Daunia Foggia. I ragazzi di Piccarreta mettono nel mirino l’ottava vittoria in campionato. Non sarà semplice in quanto, la squadra di casa, reduce da due pareggi consecutivi, punterà a conquistare l’intera posta in palio per consolidare la seconda posizione e sperare che l’Audace Cagnano possa fermare la capolista Palese per avvicinarsi così alla prima posizione. Marcello D’Aulisa di Barletta dirigerà la contesa.

Foto: Marcello Papagni