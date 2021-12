Unione Calcio, Don Uva e Virtus Bisceglie in campo per chiudere l’anno con il sorriso

Concludere il 2021 nel migliore dei modi. E’ questo l’obiettivo di Unione Calcio, Don Uva e Virtus Bisceglie che, domenica 19 dicembre, scenderanno in campo per l’ultimo appuntamento dell’anno solare.

Gli azzurri di Rumma mettono nel mirino la nona vittoria stagionale contro il Canosa, nella seconda giornata di ritorno del campionato di Eccellenza, girone A, con il chiaro intento di consolidare la terza posizione in classifica approfittando dello scontro tra la squadra barese e la capolista Barletta. Gli ospiti però, stanno attraversando un buon momento di forma e sono reduci da sei risultati utili consecutivi a tre lunghezze dalla zona salvezza. Il match del “Di Liddo” con fischio d’inizio alle ore 14.30, sarà diretto da Giorgio Caldararo di Lecce il quale sarà coadiuvato da Francesco Santoro e Alex Capotorto di Taranto.

Alla stessa ora, al “Madrepietra Stadium” di Apricena, toccherà al Don Uva ospite dello Sporting Apricena nella quindicesima giornata del torneo di Promozione, girone A. I biscegliesi, reduci dalla vittoria interna sul Capurso, puntano a proseguire la striscia positiva di risultati per allontanarsi sempre più dalla zona calda della graduatoria. La squadra locale, al contempo, punta a riscattare il ko esterno maturato contro il Foggia Incedit. Classifica alla mano, il Don Uva gode dei favori del pronostico. Il distacco tra le due contendenti è di 12 punti (18 quelli conquistati dai biancogialli contro i 6 dell’Apricena). La squadra di casa ha siglato sinora solamente 6 reti che ne fanno il peggior reparto avanzato del girone. Dirige l’incontro Luca Bernardi di Molfetta affiancato da Ivan Lanubile di Taranto e Pasquale Torre di Barletta.

Alle 17.30 scenderà in campo la Virtus Bisceglie che affronterà la Grumese allo stadio “Antonucci” di Bitetto nel tredicesimo incontro, ultimo d’andata del campionato di Prima Categoria, girone A. Rinvigoriti dal successo interno sul Troia, i biancazzurri puntano al bis contro la compagine barese per avvicinarsi alle posizioni più tranquille. Non farà più parte della rosa biscegliese Antonio Compierchio costretto a lasciare la squadra a causa degli impegni lavorativi sopraggiunti in queste settimane uniti all’impraticabilità delle lunghe distanze da coprire per sostenere gli allenamenti e garantire una presenza costante. Grumese – Virtus Bisceglie sarà diretta da Vito Saracino di Molfetta.

Foto: Marcello Papagni