Unione Calcio anticipa al mattino, scontri casalinghi per Don Uva e Virtus

La prima domenica del mese di febbraio coincide con tre interessanti match per le portacolori biscegliesi militanti nei tornei regionali di calcio a 11.

Alle ore 11.00, al “Comunale” di San Ferdinando di Puglia, l’Unione Calcio affronterà la Dibenedetto Trinitapoli nella quarta giornata di ritorno del campionato di Eccellenza girone A. L’obiettivo degli azzurri è quello di ottenere l’intera posta in palio per mantenere la terza posizione in graduatoria. Una gara che si preannuncia molto equilibrata considerando che, la squadra locale, è reduce dalla sconfitta per 4-3 contro il Real Siti ed intende proseguire la striscia positiva di risultati dinanzi al pubblico amico. Le due squadre hanno cinque punti di distacco. I biscegliesi hanno conquistato 29 punti contro i 24 della Dibenedetto. Sul fronte mercato si registra il ritorno tra le fila Unione Calcio del centrocampista Francesco Stella. La gara sarà diretta da Michele Bonavita di Foggia coadiuvato da Leonardo Grimaldi e Massimiliano Miccoli entrambi di Bari.

Alle ore 14.30, sul sintetico del “Di Liddo”, toccherà al Don Uva che ospiterà il Bitritto Norba nel quarto turno del torneo di Promozione girone A. I biancogialli, reduci dal ko contro il Foggia Incedit, punteranno al riscatto per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Non sarà facile in quanto la squadra barese è reduce dal pareggio interno contro lo Sporting Apricena e vorrà conquistare i 3 punti. Luca Schifone di Taranto è stato designato per il match e sarà affiancato da Matteo Marcello Minerba di Lecce e Gabriele Romano di Brindisi.

Alle 11 infine, sempre al “Di Liddo” la Virtus Bisceglie se la vedrà con il Trinitapoli nella seconda giornata di ritorno del campionato di Prima Categoria girone A. I padroni di casa vogliono dare continuità all’affermazione esterna ottenuta contro il Peschici e si presenteranno con i favori del pronostico visto che se la vedranno con l’ultima in classifica. Dirige Alessandro Visani di Foggia.