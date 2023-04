Ultima in casa per il Don Uva, Virtus Bisceglie in trasferta a San Severo

Il mese di aprile coincide con le ultime giornate dei campionati regionali. Domenica 2 aprile, infatti, ci sarà l’ultima gara casalinga stagionale per il Don Uva, mentre per la Virtus Bisceglie è in programma il quartultimo incontro in campionato.

I biancogialli, conquistata la salvezza, ospiteranno al “Di Liddo” l’Atletico Acquaviva nel venticinquesimo turno del campionato di Promozione girone A. Il Don Uva vorrà salutare il proprio pubblico nel migliore dei modi ed ottenere il quinto risultato utile casalingo. L’ultima sconfitta sul sintetico cittadino risale al quattordicesimo turno (ko per 6-0 contro la vicecapolista Nuova Spinazzola). La squadra ospite invece, occupa la quarta posizione in graduatoria in compagnia del Levante Azzurro ed è reduce dallo 0-0 con il Virtus Mola prima forza del girone A. Nel match d’andata la squadra barese si impose per 3-1. La partita, che inizierà alle ore 16.00, sarà diretta da Gabriele Maria Matera di Barletta coadiuvato da Vito Innamorato e Vincenzo Maiorano entrambi di Bari.

Alla stessa ora, al “Ricciardelli” di San Severo, scenderà in campo la Virtus Bisceglie ospite del Gioventù Calcio San Severo nella ventitreesima giornata del campionato di Prima Categoria girone A. I biscegliesi mettono nel mirino il decimo successo in campionato per consolidare la quinta posizione in graduatoria. Una gara che si preannuncia ostica considerando che, i padroni di casa, sono reduci da quattro risultati utili consecutivi e vorranno vendicare il ko patito nel match d’andata (gol decisivo di Pasculli). Dirigerà l’incontro Nicolò Allegretta di Molfetta.

