Turno casalingo per il Don Uva, Virtus nella tana della capolista

La prima domenica del mese coincide con due gare dal coefficiente di difficoltà elevato per Don Uva e Virtus Bisceglie che scenderanno in campo alle ore 11.00.

I biancogialli ospiteranno al “Di Liddo” la Soccer Trani nel ventiduesimo incontro del campionato di Promozione girone A. Il Don Uva va a caccia di punti per allontanarsi sempre più dalla zona calda della graduatoria. La squadra tranese invece, punta a consolidare la quarta posizione in graduatoria e proseguire la striscia positiva di risultati che dura da sei partite. Nel match d’andata, la Soccer Trani vinse per 2-1.

Trasferta a San Severo per la Virtus Bisceglie che affronterà la capolista Maracanà San Severo nel turno numero 20 del torneo di Prima Categoria girone A. Una gara aperta ad ogni risultato considerando che si affrontano due squadre in salute. Di fronte la prima e la quarta della classe staccate di 12 lunghezze (52 il San Severo contro i 40 della Virtus). All’andata, i biscegliesi si imposero per 1-0 grazie all’acuto di Difrancesco.

Foto: Cristina Pellegrini