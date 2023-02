Torneo delle Regioni, i fratelli Di Pinto nello staff tecnico della rappresentativa Puglia del futsal

Due fratelli uniti da una passione comune che adesso si ritrovano assieme per provare a portare il più lontano possibile la Rappresentativa Pugliese di calcio a 5. Protagonisti sono i biscegliesi Maurizio e Giacomo Di Pinto, che fanno parte dello staff tecnico della Puglia in vista del Torneo delle Regioni che si terrà a Peschiera del Garda (Verona) dal 1 all’8 aprile.

Maurizio Di Pinto, 40enne tecnico di comprovata esperienza con un passato a Bisceglie alla guida della Diaz e del Futbol Cinco ed attuale vice allenatore del New Taranto capolista del girone G di Serie B, ricopre il ruolo di co-selezionatore della squadra Under 19 assieme a Saverio Mascolo. Per Maurizio Di Pinto si tratta della terza esperienza con la Rappresentativa della Puglia dopo Umbria 2018 e Basilicata 2019.

Prima esperienza invece per Giacomo Di Pinto. Il tecnico classe 1987 sarà l’allenatore in prima della compagine Under 17 pugliese. Di Pinto ha cominciato la sua carriera come tecnico del settore giovanile della Diaz Bisceglie, ottenendo ottimi risultati nella passata stagione con l’Under 19 nazionale. Quest’anno Di Pinto ha preso in corsa la panchina del Barletta C5, storica compagine del futsal pugliese, che lotta per un posto salvezza in Serie C1.

Puglia che al Torneo delle Regioni sarà presente con le squadre Under 19 maschile e femminile, Under 17 e 15 maschile. Staff completato da Gianvito De Filippis come guida dell’Under 19 femminile e Vito Stoppa nel ruolo di tecnico dell’Under 15.