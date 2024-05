Numerosi podi per la Ludobike Racing nella gara di Collepasso

Ludobike Racing Team impegnata nella gara di Collepasso, in provincia di Lecce, durante lo scorso weekend; in una domenica, quella del 19 maggio, che ha portato diverse medaglie.

Il team, i tecnici e gli atleti che si sono incontrati al Bike Park prima dell’alba, per raggiungere insieme il Salento; dove nella categoria giovanissimi sono arrivate tante soddisfazioni: primo posto Luca Gonnella G2M; terzo posto Serena Zecchillo G3M, secondo posto Jacopo Caggianelli G5M; primo posto Gaia Gonnella G5F; secondo posto Lorenzo Gonnella G6M.

Impegnati in Abruzzo invece gli esordienti, quarto posto per Martina Giuliese e decimo posto per Gabriele La Notte, nella categoria allievi primo posto per Antonella Di Niso; in una domenica di grandi soddisfazioni per Ludobike Racing Team.