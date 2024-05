La Star Volley a un passo dalla promozione in B1

La Star Volley ad un passo dalla promozione in B1, travolgendo Modica per 3-0 al PalaDolmen, conquistando l’andata della finale playoff; in una gara senza storia, che dà un gran vantaggio alle nerofucsia.

Nel primo set le padrone di casa soffrono l’entrata in campo, partendo con un 1-8 iniziale, poi prontamente ribaltato fino al 14-12 firmato da Kostadinova. Controsorpasso ospite sul 14-15 e poi marcia nerofucsia verso il 25-18. Poca storia nei seguenti due set, chiusi per 25-11 e 25-14, e la Star Volley a dominare l’andamento del match.

Adesso le ragazze di coach Giunta dovranno vincere almeno due set in Sicilia per assicurarsi la promozione. (Foto: Cristina Pellegrini)

STAR VOLLEY BISCEGLIE-MODICA 3-0

Star Volley Bisceglie: Mileno 2, Haliti 9, Kostadinova 15, Civardi 11, Tomasi 9, Murri 8, Quarto (libero). N.e.: Curci, Cristofaro, Di Paola, D’Ambrosio. All.: Giunta.

Modica: Brioli, Liguori 4, Meniconi 10, Ferrarini 6, Lucescul 5, Carnazzo 4, Ferrantello (libero), Lo Iacono 2, Valenti 1, Jimenez, Gambini. All.: D’Amico.

Arbitri: Mercuri, Marini.

Parziali: 25-18; 25-11; 25-14.

Durata set: 30’, 25’, 27’ per un totale di un’ora e 22 minuti.