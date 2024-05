Lions Bisceglie padroni di casa alle Final Four di Coppa Puglia Under 17

Lions Bisceglie padroni di casa alle final four di Coppa Puglia Under 17 Eccellenza, che si terranno al PalaDolmen tra domenica 19 e lunedì 20 maggio; con protagoniste Molfetta Ballers, Action Now! Monopoli, New Basket Lecce e i nerazzurri.

All’evento si metteranno in mostra i migliori prospetti nati nel 2007 e nel 2008 presenti in zona, garantendo un torneo da osservare attentamente, per le squadre e i loro giovani protagonisti. Il torneo è organizzato come una vera e propria final four, con due semifinali e la finalissima tra le vincenti; con la prima sfida che metterà a confronto i Molfetta Ballers e il New Basket Lecce, domenica alle 17:20; mentre alle 19 i Lions Bisceglie padroni di casa, guidati da coach Carlo Montefalcone, incroceranno l’Action Now! Monopoli.

Le vincenti si sfideranno nella finalissima in programma lunedì 20 maggio con palla a due fissata per le ore 17:20, l’accesso al PalaDolmen sarà completamente gratuito per entrambi i giorni.