Inaugurata “Casa Don Uva”, nuova sede del Don Uva Calcio

Nel pomeriggio di ieri, 17 maggio, don Pasquale Quercia ha inaugurato “Casa Don Uva”, la sua nuova sede societaria del Don Uva Calcio.

“Un altro tassello importante è stato aggiunto alla storia del Don Uva Calcio, – ha commentato il dg Emanuele Troilo – non a caso in un giorno particolare, San Pasquale, scelto per ricordare don Pasquale Uva”.

All’inaugurazione erano presenti il sindaco Angelantonio Angarano, l’assessore Onofrio Musco, il direttore amministrativo di Universo Salute Marcello Paduanelli, il delegato Bat FIGC-LND Piero Lamia Caputo e il delegato provinciale CONI Antonio Rutigliano.

“C’è stato un bel seguito, tra istituzioni, rappresentanti di Universo Salute, alte cariche del mondo del calcio – che ringrazio per essere sempre vicini e attenti alle nostre attività – ma anche vecchie glorie, prima squadra, ragazzini della scuola calcio, tecnici, famiglie. Questo sarà un punto di ritrovo e di riferimento per tutti, la casa di tutti, e cercheremo, nel tempo, di svolgerci diverse attività” ha concluso Troilo.

Tra gli interventi, importanti le parole del direttore amministrativo di Universo Salute Paduanelli che ha confermato la volontà di continuare a restare al fianco della società sposando a pieno il progetto sportivo del Don Uva.