Torna il calcio regionale: Unione ospita Vieste, Don Uva e Virtus Bisceglie in Capitanata

L’ultimo weekend del mese di gennaio coincide con la ripresa delle attività deii campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria. Una domenica che vedrà le tre portacolori biscegliesi affrontare tre rappresentanti della Provincia di Foggia.

Alle ore 15, sul sintetico del “Di Liddo”, riparte la stagione agonistica dell’Unione Calcio Bisceglie che ospiterà l’Atletico Vieste nella terza giornata di ritorno del campionato di Eccellenza, girone A. Gli azzurri che hanno chiuso il 2021 con una vittoria contro il Canosa, puntano a proseguire la striscia positiva di risultati per consolidare sempre più la terza posizione in classifica, condivisa con il Città di Mola. Gli ospiti, dal loro canto, mettono nel mirino il settimo risultato utile consecutivo per allontanarsi sempre più dalle zone calde della graduatoria. Sul fronte mercato si registrano due ritorni. Si tratta degli under Porro e Di Pierro, rispettivamente classe 2003 e 2004. L’arbitro designato per il match è Michele De Pinto di Bari coadiuvato da Gabriele Lovecchio di Brindisi e Roberto Nero di Barletta.

Alla stessa ora, sul campo ex Figc di Foggia, toccherà al Don Uva ospite del Foggia Incedit terza forza del girone, nel sedicesimo turno del campionato di Promozione girone A. I biancogialli puntano a proseguire la striscia di imbattibilità ed aumentare il vantaggio dalla zona playout. Non sarà facile in quanto la squadra locale è reduce da due affermazioni consecutive (entrambe per 2-0) e vorrà conquistare l’intera in palio cercando di sfruttare lo scontro diretto tra le prime due della classe vale a dire Arboris Belli e Polimnia. Il Foggia Incedit detiene il miglior reparto arretrato con 13 gol al passivo. La gara sarà diretta da Domenico Nasca di Barletta affiancato da Giuseppe Gaspare Delvecchio e Pasquale Torre sempre di Barletta.

Chiede il programma la Virtus Bisceglie che, sempre alle ore 15.00, di scena a Peschici per affrontare i padroni di casa dell’Atletico Peschici nella quattordicesima giornata del torneo di Prima Categoria. Una gara molto importante per i ragazzi di Piccarreta che hanno l’opportunità di staccarsi dalla zona calda della graduatoria. Dirigerà la contesa Simone Pio Raspatelli di Foggia.

