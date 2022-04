Terza vittoria consecutiva e primato confermato per lo Sporting Tennis Bisceglie

Lo Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 vince la terza partita consecutiva nel campionato di serie C e, ad un match dal termine della regular season, si conferma in testa alla classifica.

Davanti ad una splendida cornice di pubblico, Mirgone e Caggianelli vincono in due parziali le rispettive partite, indirizzando subito la sfida sul 2-0. Capitan Kikko Sasso vince il suo match, mentre è molto più lottata la partita di Valentin Florez contro Mykhailov: dopo aver vinto il primo set per 7-5, l’argentino subisce la rimonta dell’avversario che si impone per 6-1. Il terzo set parte male, con il tennista del CT Latiano che si porta subito sul 2-0, con due opportunità per salire 3-0. Florez è bravo a restare in partita e a non lasciarsi scoraggiare dall’inerzia del match e, trascinato dal sempre caloroso pubblico, riesce a rimontare fino al 6-4 finale che fa impazzire il club di strada Del Carro.

Lo Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 si aggiudica poi anche i due doppi, per il 6-0 finale. Nel prossimo turno, Sasso e compagni renderanno visita al Galatina in una partita decisiva per conquistare il primato in classifica e assicurarsi così una migliore posizione nella griglia dei play-off promozione.