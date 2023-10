Temibile derby contro Monopoli per la Star Volley Bisceglie

Confermarsi dopo la bella vittoria contro Cerignola e mantenere la vetta della classifica. Questi gli obiettivi della Star Volley Bisceglie alla vigilia della quarta giornata del campionato di Serie B2 che vede le nerofucsia impegnate al PalaDolmen, domani sera a partire dalle ore 19, contro Monopoli.

Una sfida ostica per le ragazze di coach Giunta al cospetto di una formazione che, nonostante sia una neopromossa, non ha incontrato grosse difficoltà di ambientamento nella categoria conquistando due vittorie in tre gare e mostrando un ottimo livello di gioco. Sono ben 5 punti i punti raccolti dalle baresi che arrivano al match in un buonissimo momento di forma infatti, dopo la sconfitta casalinga all’esordio contro il Vesuvio Oplonti, Monopoli ha superato Pozzuoli al tiebreak e Volare Benevento per 3-0 nel turno scorso. Star Volley, però, non ha intenzione di fermarsi e ha preparato nel migliore dei modi questo derby con l’intento di proseguire il percorso netto fatto fin qui, caratterizzato da una classifica perfetta con le nerofucsia in testa a punteggio pieno e con ancora nessun set lasciato alle avversarie. Tutto il gruppo biscegliese si aspetta di poter contare per questa fondamentale sfida sul supporto del pubblico che in queste prime giornate del torneo ha accompagnato la squadra con grande calore ed entusiasmo.

Il derby tra Star Volley Bisceglie e Monopoli sarà diretto dagli arbitri Marzio Camiscia e Alessandro Cocco. (Foto: Cristina Pellegrini)