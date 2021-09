Supercoppa Basket, Lions Bisceglie eliminati nel finale a Ruvo

Finisce con una sconfitta tra le mura di Ruvo l’avventura dei Lions Bisceglie nella Supercoppa. I nerazzurri dovranno far tesoro del cammino maturato nel corso del torneo per tornare più grintosi ai nastri di partenza del campionato di Serie B.

Dopo tre minuti di gara si denotano subito le difficoltà dei biscegliesi, che devono già inseguire sul punteggio di 10-3. Grazie ai canestri di Dron i Lions provano ad accorciare sul 13-9, ma, i ruvesi che hanno dalla propria parte il fattore campo, riallungano sul +8 (17-9). Nel secondo quarto la situazione si complica; grazie alla tripla di Markovic i giocatori di casa mandano i ragazzi di coach Nunzi a -11 (24-13). Pochi gli acuti di Dron e compagni, che prima dell’intervallo lungo si trovano sul -12 (34-22). Prima parte di gara si conclude con il tabellone che segna 43-34.

Nei primi minuti della terza frazione Bisceglie prova a cambiare le sorti del match, ma rimane sotto di sette lunghezze (47-40). Distacco che rimane invariato per buona parte del tempo rimanente, prima dell’acuto dei Lions che si rifanno sotto sul 56-51, grazie al tiro da due punti di Simone Giunta. Nell’ultimo tempo, Ruvo non riesce ad amministrare il vantaggio, ecco quindi che avviene la rimonta degli ospiti che riaprono la partita sul 61-60. Ruvo reagisce con un parziale di 4-0 (65-60). Il team di coach Ponticiello prova a mettere il sigillo sulla partita grazie ai tiri dalla lunetta di Bartolozzi (73-69). Non è ancora finita però, Dri si carica tutta la squadra e spara la tripla (73-72). Fontana replica le gesta di Dri e riporta tutto in equilibrio sul 75-75. Bisceglie si arrende da sola negli ultimi secondi a causa di una rimessa non andata a buon fine, Cantagalli fa 2 su 2 dopo fallo subito e manda a casa i Lions sul punteggio definitivo di 79-75.