Successi per Don Uva e Virtus Bisceglie / CLASSIFICHE

Successi per Don Uva e Virtus Bisceglie, che sfruttano l’occasione contro degli avversari indietro in classifica nei rispettivi campionati, nel girone A di Promozione e Prima Categoria; proseguendo così nella rincorsa ai propri obiettivi stagionali.

La Virtus si impone per 4-2, sul proprio campo, ai danni della Virtus Molfetta, in una partita rocambolesca, aperta da un autogol di Monopoli, ma ribaltata dai padroni di casa; avanti 3-1 già a fine primo tempo, e che si regala il terzo successo di fila grazie alle doppiette di Papagni e Difrancesco.

Successi per il Don Uva che diventano nove, due in fila, e con la striscia di sconfitte in trasferta finalmente terminata; con una classifica che sorride adesso ai biancogialli, adesso a debita distanza dai playout.

