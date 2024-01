La Star Volley travolge il fanalino di coda Benevento

La Star Volley travolge il fanalino di coda Volare Benevento, vincendo per 3-0 e consolidando, ad una giornata dalla fine del girone d’andata, il primato nel girone I di Serie B2.

Vista la grande disparità di forze in campo, coach Giunta ha schierato diverse seconde linee, permettendo ad alcune delle pallavoliste meno utilizzate di mettersi in mostra; come Di Paola, Miccoli o D’Ambrosio. Nonostante le turnazioni il primo set è stato ampiamente dominato dalle padroni di casa, fin scambi iniziali (8-2, 13-4, 18-6).

Questo ha fatto sì che l’intensità e l’attenzione delle nerofucsia calasse nel secondo e terzo set, tant’è che in entrambe le occasioni le ospiti si sono portate avanti nel risultato; salvo poi un’immediata reazione del collettivo biscegliese; che ha quindi chiuso in tre set la contesa.

La Star Volley travolge il fanalino di coda Volare Benevento, centrando così l’undicesima vittoria stagionale, con l’attenzione che però è già sui quarti di Coppa Italia; dove la Star Volley se la vedrà con la prima classificata del girone L, Modica.

STAR VOLLEY BISCEGLIE-VOLARE BENEVENTO 3-0

Star Volley Bisceglie: Di Paola, Haliti 14, Miccoli 10, Kostadinova 12, D’Ambrosio 9, Tomasi 11, Curci (libero), Mileno 2, Civardi 3. N.e.: Murri, Lapenna, Quarto (libero). All.: Giunta.

Volare Benevento: Andreula 13, De Pierro 6, Barletta 5, Marra 4, Bosi 1, Zullo 1, Mazzarelli (libero). N.e.: Camerlengo, Sferruzzi. All.: Feleppa.

Arbitri: Dimartino, Coscia.

Parziali: 25-8; 25-19; 25-20.