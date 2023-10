Sporting Tennis Club Bisceglie ospita il “Be Active, Do Pratice” per attività dei più piccoli

PUBBLIREDAZIONALE – Domenica 8 ottobre, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, lo Sporting Club Bisceglie ospiterà “Be Active, Do Practice” in occasione della Settimana Europea dello Sport.

L’evento, organizzato dallo Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0, consiste in una confluenza di attività sportive tra cui tennis, padel, atletica leggera e attività di psicomotricità con specialisti del settore. Protagonisti saranno gli alunni della Scuola Primaria “Edmondo de Amicis”.

“Lo scopo dell’evento sarà promuovere lo svolgimento di attività fisica – dichiara Danilo Pappalettera referente del progetto ‘Be Active, Do Active’ – dando ai bambini aderenti al progetto la possibilità di provare discipline a molti sconosciute gratuitamente. Altro obiettivo dell’evento sarà cercare di sensibilizzare i genitori, affinché comprendano i reali benefici e le enormi opportunità da un punto di vista fisico, mentale e sociale che l’attività sportiva offre. Ci auguriamo che l’obiettivo del progetto venga colto appieno, attraverso una partecipazione numerosa di bambini”.