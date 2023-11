Sportilia, netta sconfitta sul campo del Volley Barletta

Seconda battuta d’arresto consecutiva per Sportilia. Nel derby esterno della settima d’andata di serie D in casa del Volley Barletta le biscegliesi soccombono con un netto 3-0.

L’avvio di gara è subito in salita per le biancazzurre, poco ordinate nella costruzione del gioco e ancor meno brillanti in fase offensiva, con tanti errori gratuiti concessi alle avversarie. A metà frazione Zingarelli rileva Lopolito in cabina di regia e, malgrado un timido tentativo di accorciare il gap, Sportilia cede con un secco 25-17. Al cambio di campo Bisceglie reagisce misurandosi punto a punto con le padrone di casa, trascinata anche dalla verve di Claudia Gentile. Nuzzi rimpiazza in seconda linea la dolorante Martina Mastrapasqua con la giovanissima Marianna Todisco e ripropone Lopolito in luogo di Zingarelli. Nella fase cruciale Sportilia fallisce un set-point, quindi tre errori consecutivi consegnano al Volley Barletta anche la seconda frazione (27-25). Ammaccata nel morale da questo episodio, la squadra del presidente Grammatica accusa un evidente calo psico-fisico nel terzo parziale collezionando anche numerosi sbagli in battuta a tutto vantaggio delle biancorosse, abili a gestire un margine mai inferiore alle quattro lunghezze sino al definitivo 25-19 in 90’ complessivi di gioco.

In classifica Sportilia scivola al terzo posto a braccetto con il Primadonna Bari a quota 12, scavalcata proprio dal Volley Barletta che arpiona la vetta con 14 punti in condominio con il Pianeta Sport Bitetto (quest’ultima, però, ha disputato finora una gara in meno).