Sportilia, contro il Real Volley Conversano terzo stop consecutivo

Prende il via con un passo falso casalingo il 2024 di Sportilia. Opposta al Real Volley Conversano nell’incrocio valido per la seconda di ritorno del girone A di serie D, la compagine biscegliese cede 1-3 sul parquet del PalaDolmen.

Il match inizia con una fase equilibrata fino al 9-9, quindi si assiste alla accelerazione del sestetto ospite, complici diversi errori gratuiti di Sportilia. Il Real Volley conquista anche 8 lunghezze di vantaggio prima di archiviare il set sul 20-25. L’illusorio vantaggio delle ragazze guidate da Nicola Nuzzi in apertura di seconda frazione è presto vanificato dal sorpasso delle conversanesi, abili ad approfittare delle defaillance avversarie in ricezione e a muro. Il margine cresce inesorabilmente, come attesta il punteggio (15-25) con cui si chiude il parziale.

Al cambio di campo arriva l’attesa, rabbiosa reazione di Sportilia, che si inerpica con autorevolezza sull’11-2, preludio ad un set dominato fino al 25-13 conclusivo. Dimezzato il passivo, tuttavia, Di Pinto e compagne non riescono a dar continuità al loro recupero nel quarto parziale, così Conversano si riorganizza e si produce in un allungo (17-23) che Bisceglie tenta di neutralizzare con 5 punti consecutivi. Tornata in scia, però, a Sportilia manca l’ultimo, cruciale sforzo per portare la contesa al tie-break consentendo alle rivali di chiudere definitivamente i conti (22-25).

La terza sconfitta di fila senza racimolare alcun punto fa scivolare la squadra del presidente Grammatica in quinta posizione, agganciata a quota 15 proprio dal Real Volley Conversano. Nel prossimo weekend Sportilia osserverà il turno di riposo imposto dal calendario, con ritorno in campo previsto per sabato 20 gennaio in occasione della trasferta sul campo dell’Adria Bari.