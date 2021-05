Serie C: Star Volley e Sportilia impegnate in trasferta

Continua, questo pomeriggio alle ore 18, il tour de force e la sfida a distanza tra le due formazioni biscegliesi, Star Volley e Sportilia Volley, impegnate nel campionato di Serie C girone A di pallavolo e appaiate in vetta alla classifica.

Le biancazzurre di coach Nuzzi, reduci dal rotondo successo casalingo sulla Polis Corato, si recano sul parquet di Foggia alla ricerca della qualificazione matematica ai play-off. Al sodalizio del presidente Angelo Grammatica, infatti, manca un solo punto per conquistare l’accesso alla post season ma l’obiettivo di Sportilia è quello di portare a casa la vittoria per poter ambire ancora alla prima posizione e dimostrare che la sconfitta contro Cerignola di sette giorni fa è stata solo un incidente di percorso.

Proprio le foggiane saranno l’avversario di turno della Star Volley che, conquistato il primato, non vuole fermarsi nonostante le insidie del match. Cerignola, infatti, occupa la quarta posizione in graduatoria con 24 punti e ha dimostrato nell’arco di tutto il torneo di poter dare fastidio alle formazioni di vertice. Dall’altra parte, però, le nerofucsia del tecnico Maggialetti non vogliono assolutamente lasciare punti per strada dopo aver finalmente completato la rimonta. Giovedì sera, infatti, capitan Haliti e compagne hanno liquidato in meno di un’ora di gioco il fanalino di coda Corato con il punteggio di 3-0 ed hanno agganciato le concittadine al comando della graduatoria a quota 30 punti.

Una curiosità legata alle sfide di questo fine settimana è data dal fatto che le due compagini biscegliesi giocheranno contro le due squadre contro le quali hanno ottenuto una vittoria a tavolino nella partita d’andata. Lo scorso 27 febbraio, difatti, Cerignola aveva deciso di non scendere in campo al PalaDolmen contro Star Volley per un presunto mancato rispetto dei protocolli Covid da parte del sodalizio biscegliese non ravvisato dal giudice sportivo mentre l’8 maggio scorso il Foggia Volley rinunciò a prendere parte alla trasferta contro Sportilia. (FOTO: MARCELLO PAPAGNI)