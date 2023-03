Serie B2: obiettivo riscatto per Star Volley, trasferta abruzzese per Sportilia

Punti fondamentali in palio per Star Volley e Sportilia, impegnate domani pomeriggio nel ventesimo turno del girone L di Serie B2.

Si comincia alle ore 19 con il derby, in programma al PalaDolmen, tra le nerofucsia di coach Sarcinella e Primadonna Bari, formazione impelagata nella lotta per non retrocedere ma reduce da una brillante vittoria al tiebreak contro la Futura Teramo. Il successo ottenuto ha spianato alle baresi la strada per il mantenimento della categoria in virtù del vantaggio di otto punti nei confronti della zona rossa, ma Star Volley non può più permettersi di sbagliare se aspira ad ottenere il terzo posto alla fine della stagione regolare. La sconfitta patita a Castellaneta sabato scorso, infatti, ha relegato Haliti e compagne al quarto posto ed ora le possibilità di riagguantare il podio sono legate alla necessità di commettere meno errori possibili nelle ultime sette giornate del torneo. Nonostante il divario in classifica di diciassette punti, però, le biscegliesi non possono assolutamente sottovalutare le avversarie capaci nel corso del campionato di creare non pochi problemi alle formazioni di vertice, basti pensare alla gara d’andata disputatasi a Bari lo scorso 19 novembre che vide le padrone di casa imporsi con un eloquente 3-0 infliggendo alle nerofucsia una delle più pesanti battute d’arresto della stagione. Occorre quindi mantenere alta la concentrazione per conquistare un risultato positivo in questo derby che si preannuncia ostico.

Anche per Sportilia, di scena mezz’ora più tardi, alle ore 19.30, l’impegno rappresenta più insidie del previsto essendo attesa dalla più classica delle partite trappola. Le biancazzurre infatti si recano in trasferta sul campo del fanalino di coda Pescara, capace di conquistare appena 4 punti ed una sola vittoria nel torneo. Le abruzzesi, quindi, sono alla disperata ricerca di punti salvezza, un traguardo difficile ma non ancora impossibile da raggiungere viste le sole sei lunghezze di ritardo dal decimo posto occupato dal Lavinia Group Trani. Un’ulteriore spinta per le padrone di casa può arrivare dalla circostanza che una delle dirette concorrenti per la salvezza, ovvero Cutrofiano, osserverà il proprio turno di riposo e, pertanto, in caso di successo Pescara avrebbe la grande chance per accorciare sulle rivali in classifica. Sul fronte opposto il rischio per le ragazze di coach Nuzzi è quello di non scendere in campo con la determinazione delle scorse partite avendo ormai virtualmente conquistato la salvezza grazie alla vittoria ottenuta a Cerignola lo scorso fine settimana. Il tecnico biscegliese, però, ha preparato al meglio il match in settimana e ha rimarcato alla squadra la necessità di chiudere il discorso salvezza quanto prima dal punto di vista aritmetico per poter disputare un finale di stagione sereno nel quale poter provare a togliersi ulteriori soddisfazioni. L’incontro d’andata, disputatosi al PalaDolmen lo scorso 19 novembre, vide l’affermazione di Sportilia per 3-1 al termine di una sfida molto combattuta. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)