Serie B2: impegno difficile per Sportilia, trasferta abruzzese per Star Volley

Ripartire dopo una sconfitta beffarda e riprendere il cammino al meglio dopo una lunghissima sosta. Sono questi gli obiettivi che interessano le formazioni biscegliesi alla vigilia della quindicesima giornata del campionato di Serie B2 di volley, in programma domani pomeriggio.

Alle ore 19 Sportilia attende al PalaDolmen la terza forza del torneo, Isernia, in un match dall’altissimo coefficiente di difficoltà. A rendere ancora più complicate le cose è la lunga lista di atlete indisponibili con la quale deve fare i conti coach Nuzzi, costretto a fare di necessità virtù. Il tecnico biancazzurro spera almeno nel recupero in extremis di Carmen Bellapianta, comunque non nelle migliori condizioni, per affrontare una sfida difficile nella quale Sportilia si presenta con le scelte praticamente obbligate. Quel che è certo è che le biscegliesi proveranno in qualsiasi modo, nonostante le difficoltà, a gettare il cuore oltre l’ostacolo per creare più grattacapi possibili ad una formazione di livello, capace di imporsi per 3-0 nella gara d’andata disputatasi lo scorso 15 ottobre.

L’incognita legata alla condizione fisica accompagna, invece, la trasferta abruzzese della Star Volley che torna in campo praticamente ad un mese di distanza dalla sconfitta maturata sul terreno della capolista Vipostore Francavilla. Alle ore 19.30, infatti, le nerofucsia fanno visita al Pescara in un match sulla carta alla portata di Haliti e compagne ma insidioso sia per la lunga sosta alla quale sono state costrette dal calendario le ragazze di coach Sarcinella sia per la fame di punti delle padrone di casa costrette a raccogliere risultati a causa dell’ultima posizione in classifica con soli 7 punti all’attivo. Star Volley, però, non vuole perdere ulteriore terreno dalle avversarie dirette e punta a fare bottino pieno per riagganciare il terzo gradino del podio perso la scorsa settimana in virtù del turno di riposo osservato, circostanza alla quale d’ora in avanti saranno costrette tutte le squadre. L’incontro d’andata a Bisceglie vide la netta affermazione di Star Volley che, davanti al pubblico amico, si impose con un netto 3-0. (FOTO: MASSIMO LAVERMICOCCA)