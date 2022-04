Serie B basket, Lions-Ruvo: punti importanti in chiave Playoff

La venticinquesima giornata del campionato di serie B, girone D, di basket ha in programma la sfida del Paladolmen tra Lions Bisceglie e Ruvo.

Sfida cruciale per le due compagini; i nerazzurri e i ruvesi occupano entrambi la seconda posizione in classifica a quota 32 punti. I ragazzi di coach Nunzi però, devono ancora recuperare altri due match. In questa sfida, ci sono in palio punti importanti in chiave playoff; dalla parte dei biscegliesi ci sarà anche un grande supporto del pubblico di casa, protagonista anche nella Final Eight di Coppa Italia. I pronostici sono dalla parte dei giocatori di casa, che all’andata hanno avuto la meglio con il punteggio di 85-71.

La palla a due della partita è prevista per domenica alle ore 18. Diretta streaming per gli abbonati alla piattaforma “LNP pass”.