Serie B basket, Lions Bisceglie impegnati nel match contro Taranto

La ventiquattresima giornata del campionato di serie B, girone D, offre sul piatto uno dei match più attesi di giornata: quello tra Lions Bisceglie e Taranto. La palla a due è prevista per oggi alle ore 18.00 al “Tursport” di Via del Faro.

Mancano sette giornate alla conclusione della stagione regolare e i giocatori nerazzurri sono chiamati a dare il massimo in questo rush finale. Ne è la dimostrazione la vittoria di carattere nella scorsa uscita stagionale in casa, ai danni di Virtus Arechi Salerno (80-79). I tarantini occupano la nona posizione in graduatoria con 22 punti (a -6 dai Lions) e vengono da un ko esterno per 78-64 contro Avellino. Bisogna replicare ciò che è stato fatto nella scorsa giornata, per dimostrare fino a che punto possono arrivare i beniamini biscegliesi.

La sfida è visibile per gli abbonati sulla piattaforma “LNP pass”.