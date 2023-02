Serie B basket, al Paladolmen Lions Bisceglie impegnati con la Virtus Cassino

Oggi pomeriggio alle ore 18.00, i Lions Bisceglie saranno di scena al paladolmen per la sfida contro Virtus Cassino, valevole per la ventunesima giornata del campionato di serie B, girone D.

La vittoria ai giocatori nerazzurri manca da tanto e troppo tempo. Gli ultimi punti portati a casa risalgono alla diciassettesima giornata (97-83 ai danni di Corato) e nelle ultime uscite sono arrivate solo sconfitte per mano di Roma, Teramo e Sant’Antimo. Gli avversari di turno sono un osso duro e sono due posizioni avanti in graduatoria a 26 punti (+4 sui biscegliesi). I pronostici non sono dalla parte del team di coach Nunzi, considerando il fatto che nella sesta giornata Cassino ha steso i Lions per 77-60.

La partita sarà visibile per gli abbonati alla piattaforma “LNP pass”.