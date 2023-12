Scontro diretto casalingo per i Lions Bisceglie contro la Virtus Imola

Scontro diretto casalingo per i Lions Bisceglie, che sul parquet amico del PalaDolmen affronteranno la Virtus Imola, rivale per la salvezza, nel match in programma per la dodicesima giornata di Serie B nazionale Old Wild West; con la palla a due fissata alle 18:00 di stasera 3 dicembre.

I nerazzurri vengono da due sconfitte in altrettante trasferte consecutive; che li hanno fatti scivolare in fondo alla classifica, a fronte delle 8 sconfitte maturate nell’arco della stagione. Per risollevare il morale e la classifica dei ragazzi di coach Fabbri servirà una vittoria contro una diretta concorrente come la Virtus, e per farlo Cepic e compagni conteranno anche sul fattore campo, col PalaDolmen che dovrà essere il fortino dei nerazzurri; in un dicembre con ben tre gare casalinghe.

Gli avversari, come detto, viaggiano alla stessa latitudine di classifica dei padroni di casa; e vedranno in questa partita il debutto di coach Zappi, da poco subentrato al precedente allenatore, Regazzi, di cui era assistente. Le speranze dei gialloneri passano dalle mani e dalle giocate dell’esterno lituano Juozas Balciunas, che segna 14.6 punti di media con il 34% da tre punti; ma il roster è arricchito anche dalle presenze del lungo Daniel Ohenhen, o dalla guardia Dario Masciarelli.

Scontro diretto casalingo per i Lions affidato a Filippo Giovagnini di Torino, e Federico Turello di Rivalta di Torino. Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Ciro De Angelis di Lecce (segnapunti), Luigi Serrano di Monteroni (cronometrista) e Vanessa De Rinaldis di Lecce (addetto ai 24”).