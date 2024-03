Sconfitta casaliga del Don Uva, pari esterno per la Virtus Bisceglie / CLASSIFICHE

Il Don Uva perde in casa, pari in trasferta per la Virtus; recitano così i due impegni mattutini delle formazioni biscegliesi, rispettivamente militanti in Promozione e Prima Categoria.

Il Don Uva perde al Di Liddo contro Santeramo, formazione capace di battere i biancogialli anche all’andata, e che adesso li segue a -1. All‘iniziale doppio svantaggio, segnato dalle marcature, tra 17′ e 21′, di Labarile e Musci, i padroni di casa hanno cercato di replicare, trovando il gol con Petrignani al 37’, ma non sono riusciti a trovare il pari; vedendo le proprie speranze spente dal definitivo 1-3 di Cappiello.

Terzo pareggio stagionale e secondo 1-1 consecutivo per la Virtus Bisceglie, fermata sul campo della vicecapolista Audace Barletta. Il team biancazzurro, malgrado una prova di spessore, non è riuscito a conquistare l’intera posta in palio: al gol del vantaggio firmato da Trawaly in apertura di ripresa ha risposto Lomuscio. Quarti in graduatoria nel girone A di Prima categoria con 42 punti all’attivo, Porcelli e compagni si allontanano dal terzo posto occupato dall’Ideale Bari, ora distante cinque lunghezze.

