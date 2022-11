Sabato da incorniciare con le vittorie di Diaz, Futbol Cinco e Nettuno / CLASSIFICHE

Sabato da incorniciare per le biscegliesi del futsal che vincono nei rispettivi campionati con affermazioni di valore.

Torna a vincere la Diaz e lo fa nel segno di Allison che trascina i biancorossi biscegliesi. Contro il Pisticci la compagine allenata da Leopoldo Capurso si impone 5-1 in occasione nella nona giornata di Serie B, girone G. Ospiti che passano in vantaggio per primi al PalaDolmen con Iannuzziello, poi la doppietta di Allison chiude la prima frazione di gioco con la Diaz avanti 2-1. Nella ripresa l’equilibrio viene rotto da altre due reti del brasiliano, quaterna per lui, e dal ritorno al gol di Alemao.

In Serie C1 torna finalmente a gioire il Futbol Cinco che in occasione dell’undicesima giornata di campionato si impone sul difficile campo del Volare Polignano. Ad un primo tempo a reti inviolate si contrappone una ripresa pimpante con i biscegliesi che si impongono 4-3 con marcature di Tritto (doppietta), Cassanelli e L’Erario tornando alla vittoria dopo una lunga astinenza.

Il sabato viene completato dalla netta affermazione del Nettuno che nel girone A di Serie C2, nona giornata, batte in casa il quotato Soccer Altamura. Sul sintetico di Bisceglie gli uomini del presidente Tonio Papagni rifilano un secco 4-0 ai biancorossi altamurani con Gadaleta autore di una tripletta, oltre alla rete di Carapellese.

