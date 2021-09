Rosanna Bernardi arricchisce il roster della Star Volley

Non si ferma l’incessante lavoro sul mercato della Star Volley Bisceglie, impegnata nella ricerca delle ultime pedine da consegnare a coach Maggialetti in vista del prossimo campionato di Serie C. Nella giornata di ieri la dirigenza ha infatti annunciato di aver perfezionato l’ingaggio della palleggiatrice Rosanna Bernardi.

Il neo acquisto nerofucsia arriva a Bisceglie dopo le proficue esperienze con le maglie di Bitonto, Ruvo, Dinamo Molfetta e Terlizzi e ritrova proprio il coach con il quale aveva lavorato in modo molto brillante nella città dei fiori. Questo è uno dei tanti elementi che hanno spinto l’atleta ventinovenne ad accettare la sfida della Star Volley Bisceglie, come dichiarato ai canali ufficiali del club: “Il rapporto di amicizia e fiducia con l’allenatore e alcune compagne, con cui già mi sono trovata molto bene a Terlizzi, ha giocato un ruolo importante nella mia scelta di accettare la proposta della Star Volley. Bisogna partire dalla consapevolezza che nulla sarà semplice, considerate le tante difficoltà che incontreremo perché la C pugliese è davvero un torneo con diverse formazioni competitive. Sono sicura che ce la metteremo tutta per raggiungere l’obiettivo che abbiamo in testa.”

Con quest’ultimo colpo di mercato si delinea sempre di più il roster della formazione biscegliese che è ormai composto da ben undici giocatrici e sta lavorando sempre più duramente in attesa dell’inizio di campionato. (FOTO: UFFICIO STAMPA STAR VOLLEY BISCEGLIE)