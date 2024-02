Regionale: Don Uva ospita la capolista, Virtus a Minervino

La penultima domenica di Febbraio ha in programma due gare tutte da vivere per Don Uva e Virtus Bisceglie.

I biancogialli se la vedranno al “Di Liddo” con la capolista Capurso in occasione del ventesimo incontro del campionato di Promozione. Una gara dall’alto coefficiente di difficoltà per i biscegliesi dovendo affrontare una compagine in salute ed imbattuta da nove gare. All’andata il Capurso si impose per 3-0. Fischio d’inizio ore 11.00.

Dare continuità al successo con la Virtus Molfetta. E’ questo l’obiettivo della Virtus Bisceglie di scena a Minervino Murge ospite del Top Player Minervino nella quinta giornata di ritorno del torneo di Prima Categoria girone A. I biscegliesi mettono nel mirino il dodicesimo successo in campionato per cercare di rosicchiare punti alle compagini che la precedono. Al contempo, i padroni di casa, vogliono proseguire la striscia d’imbattibilità casalinga.

Foto: Cristina Pellegrini