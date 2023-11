Lions Bisceglie attesi dalla difficile trasferta contro San Vendemiano

Redenzione per i Lions Bisceglie, questo l’unico pensiero in testa a tutto l’ambiente nella trasferta di domenica 5 novembre sul parquet della Zoppas Arena di Conegliano per il match contro San Vendemiano, valido per l’ottava giornata d’andata del girone B del torneo di Serie B Nazionale Old Wild West.

I nerazzurri hanno bisogno di risultati che rendano onore al gioco espresso finora, perché i ragazzi di coach Fabbri hanno sempre convinto sul piano del gioco, ma non hanno mai raccolto dei risultati degni della gran prestazione corale; anche a causa di diversi episodi nei finali di gara, dove i Lions hanno perso ben 5 partite.

L’obiettivo redenzione per i Lions Bisceglie dovrà passare però da un avversario tra i più duri dell’intero torneo, perché San Vendemiano è una formazione ambiziosa, che ha l’obiettivo minimo di guadagnarsi un posto ai playoff, guardando alle posizioni di vertice. La squadra costruita dal gm Michele Gherardini (figlio d’arte di Michele Gherardini ex dirigente dei Toronto Raptors, franchigia Nba) vanta un roster di tutto rispetto, guidato dal 41enne coach Carrea, e che vanta di giocatori come Gatti, Oxilia, l’ex di turno Di Emidio e Kristaps Glutidis, autore di 16.3 punti all’allacciata di scarpe, top scorer dei suoi. Il match sarà arbitrato da Davide Nonna di Milano e Davide Quadrelli di Santa Maria Hoè (Lecco). Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Ilaria Vitella di Schio (segnapunti), Tobia Dal Santo di Breganze (cronometrista) e Samantha Bianco di Arcugnano (addetto ai 24”).