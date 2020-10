Promozione, Don Uva a caccia della vittoria contro il Canosa

Il Don Uva, nella terza giornata del campionato promozione, scenderà in campo per la partita contro Canosa nel pomeriggio di oggi, domenica 18 ottobre.

L’obiettivo per la formazione biscegliese è quello di ritornare alla vittoria. L’inizio di campionato è cominciato con fortune alterne per i ragazzi di coach Capurso, che dopo due giornate sono reduci da altrettanti pareggi. L’ultimo ottenuto nel match in trasferta contro il Molfetta, è stato guadagnato grazie ad una perla di Pasculli.

Canosa e Don Uva occupano rispettivamente la sesta e l’ottava posizione della classifica. I rossoblu hanno esordito nel torneo con una vittoria con la Virtus Mola Calcio (2-0), per poi proseguire con una sconfitta per mano della Bitritto Norba (4-1). Tra i giocatori canosini spicca il nome di Claudio Dascoli, miglior marcatore della squadra con due gol.

Il calcio d’inizio è fissato alle ore 15.30 sul sintetico del “Di Liddo”. Dirige la partita la terna arbitrale foggiana formata dal direttore di gara Nicolae Dediu, affiancato dai guardalinee Filippo Panebarca e Davide Ambasciati.