Primo impegno dell’anno per Don Uva e Virtus

Primo impegno dell’anno per Don Uva e Virtus Bisceglie, con le due compagini biscegliesi che tornano in campo per inseguire i loro obiettivi; rispettivamente in Promozione e Prima Categoria.

Il Don Uva si trova al quintultimo posto in classifica, nel pieno di una crisi di risultati, con all’attivo una striscia di cinque sconfitte consecutive; ma con una ghiotta occasione di rilancio, essendo l’avversario lo Sporting Apricena, che i biancogialli ospiteranno al Di Liddo alle 11:00 di domenica 7 gennaio; con gli ospiti che si trovano al terzultimo posto in classifica, con soli dieci punti raccolti finora in campionato.

La Virtus invece si trova al quarto posto, ma, dopo una serie di tre vittorie, è caduta nell’ultimo turno del 2023, contro il Real San Giovanni; che segue proprio i biancazzurri in classifica. Primo impegno dell’anno per la Virtus che però risulterà essere molto provante, essendo in trasferta, ed essendo l’avversario l’Ideale Bari, che precede la gli ospiti al terzo posto in classifica e protagonista finora di un grande campionato. Calcio d’inizio alle ore 17.