Prima vittoria del Bisceglie, sorridono in vetta Unione Calcio e Don Uva / CLASSIFICHE

Pomeriggio perfetto per le portacolori del calcio cittadino, Bisceglie, Unione Calcio Bisceglie e Don Uva, che raccolgono tre vittorie utili per il morale e la classifica.

Si sblocca finalmente il sodalizio nerazzurro che coglie i primi tre punti in campionato superando al “Ventura” il Real Siti con un convincente 3-1. Mister Di Meo lancia subito in attacco i nuovi arrivati Mingiano e Pignataro e l’esperto attaccante ci mette appena centoventi secondi per timbrare il cartellino e portare in vantaggio i nerazzurri. L’avvio perfetto di gara di Pignataro non si esaurisce qui infatti il bomber del Bisceglie si ripete appena cinque minuti più tardi trovando il raddoppio che spiana la strada alla formazione di casa. Il Real Siti tenta una reazione nella seconda parte del primo tempo ma il Bisceglie controlla piuttosto agevolmente le operazioni fino all’intervallo forte del duplice vantaggio. L’ottimo approccio dei nerazzurri si ripete anche in avvio di ripresa quando Kone, dopo meno di sessanta secondi dal fischio d’inizio, trafigge l’estremo ospite Orillo e chiude virtualmente la contesa. Il secondo tempo infatti scorre via senza particolari sussulti anche se i foggiani si confermano un avversario mai domo. Gli ospiti infatti non si arrendono e poco dopo l’ora di gioco, al 61′, accorciano le distanze con Di Bari non riuscendo tuttavia a riaprire definitivamente la partita nella mezz’ora finale. L’undici del tecnico Di Meo non rischia più nella e al triplice fischio può finalmente esultare per il primo risultato positivo della stagione. Nel prossimo turno, in programma domenica 24 settembre, i nerazzurri riceveranno al “Ventura” lo Spinazzola, ma la testa dei biscegliesi è proiettata unicamente alla gara di ritorno del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza, in programma giovedì 21 settembre, con l’obiettivo di recuperare al Corato uno svantaggio di due reti per poter proseguire nel torneo.

Seconda vittoria consecutiva in campionato per l’Unione Calcio che viola in rimonta il campo del San Severo e si conferma in vetta alla classifica. Inizio in salita per i ragazzi di Angelo Monopoli che vanno sotto già nel primo quarto d’ora in virtù del gol messo a segno da Dascoli. La reazione azzurra, però, non tarda ad arrivare e al 29′ Saani conferma l’ottimo momento di forma in questo avvio di stagione e consente ai suoi di riequilibrare la partita. L’episodio del pari cambia l’inerzia del match e, nel finale di frazione, l’Unione completa la rimonta con la splendida punizione di Talin che con un’esecuzione perfetta sigla il suo primo gol in maglia azzurra e permette ai biscegliesi di operare il sorpasso prima dell’intervallo. Nella ripresa il San Severo alza il baricentro alla ricerca del gol del pareggio, ma l’Unione si difende con grande attenzione e determinazione rischiando solo in un’unica occasione quando Dailos centra la traversa con un insidioso colpo di testa. Passata la paura, gli azzurri provano a chiudere la gara affidandosi al contropiede ma peccano leggermente nella precisione e sono costretti a soffrire fino al termine le incursioni dei foggiani che, tuttavia, non trovano più spazi e cedono per 1-2. Nel prossimo appuntamento, in programma domenica 24 settembre, l’Unione è attesa dall’ostica trasferta sul campo della Virtus Mola, sconfitta quest’oggi dal San Marco con il punteggio di 3-1. (FOTO: MASTRODONATO BISCEGLIE CALCIO)

Dopo centottanta minuti di gioco c’è una formazione biscegliese in vetta alla classifica anche nel campionato di Promozione. Si tratta del Don Uva che bissa il successo dell’esordio espugnando il Comunale di Trani superando 1-2 i padroni di casa del Città di Trani. Derby combattuto nei primi quarantacinque minuti ma il punteggio non si sblocca e si va al riposo a reti bianche. La partita cambia in avvio di ripresa quando Camporeale è abile a sorprendere la retroguardia tranese e a portare avanti i biscegliesi al 48′ siglando il secondo gol consecutivo in maglia Don Uva. Il vantaggio galvanizza i biancogialli che spingono alla ricerca del raddoppio che arriva al 76′ quando il neo entrato Conte risponde al compagno di squadra siglando anch’esso la seconda rete consecutiva nel torneo che vale il primato a punteggio pieno per i biscegliesi. Nel finale, infatti, i padroni di casa riescono solo a dimezzare lo svantaggio con Tourè ma nei pochi minuti restanti non si affacciano più dalle parti di Troilo consegnando i tre punti agli uomini di mister Capurso, autori di un inizio di campionato da incorniciare. Prossimo appuntamento per i biscegliesi sarà il ritorno del primo turno di Coppa Italia di categoria con la Virtus Palese in programma giovedì 21 settembre mentre in campionato, domenica 24 settembre, il Don Uva è atteso da una nuova trasferta in quel di Apricena.

