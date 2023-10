Prima trasferta per i Lions Bisceglie sul parquet di Ravenna

Prima trasferta per i Lions Bisceglie nel campionato di Serie B nazionale Old Wild West 23/24; i nerazzurri saranno ospiti a Ravenna quest’oggi, prima trasferta terra emiliana per il club, cercando di riscattarsi dalla sconfitta casalinga di domenica scorsa contro Ruvo.

I ragazzi di coach Fabbri hanno convinto tutti nello scorso match del Paladolmen contro un’avversaria più quotata come Ruvo, ma ripartono dalle mancanze esposte nell’incontro; maggiore precisione dall’arco, più solidità a rimbalzo, elementi che rappresentano quello scarto di 11 punti subito nel debutto di campionato.

Ravenna invece è reduce da 9 stagioni consecutive in A2, ma quest’anno è tornata in Serie B, affidandosi all’esperto sessantatreenne coach Bernardi, alla guida di un roster ricco di gioventù, su cui spiccano l’ala trentaduenne Nikolic, il centro venticinquenne De Gregori, e il play ventottenne Paolin; infine spazio per tante nuove leve classe 2003 e 2004, come Onojaife, Ferrari e Restelli.

Palla a due alle al PalaCosta ore 18:00, per la prima trasferta per i Lions Bisceglie; con il fischietto del match che sarà Marco Vittori di Castorano (Ascoli Piceno) e Simone Antimiani di Montegranaro (Fermo). Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Alessio Pio Ottaviano di Santarcangelo di Romagna (segnapunti), Elisa Piccinino di Rimini (cronometrista) e Francesca Del Balzo di Faenza (addetto ai 24”).