Prima Categoria: Virtus Bisceglie in trasferta a San Severo con l’obiettivo playoff

Il venticinquesimo turno del campionato di Prima Categoria girone A può significare pass playoff per la Virtus Bisceglie che, domenica 21 Aprile, con fischio d’inizio alle ore 16.30, sarà di scena a San Severo per affrontare la squadra locale della Gioventù San Severo.

I virtussini mettono nel mirino il terzo successo di fila per rimanere in scia all’Ideale Bari e approdare ai playoff considerando che tra le terza e la quarta classifica deve esserci un distacco inferiore ai sette punti. I padroni di casa vogliono ben figurare per riscattare il ko esterno con l’Audace Cagnano. Nel match d’andata i virtussini si imposero per 3-1 grazie ai gol di Trawally, Di Franco e Binetti.

Foto: Cristina Pellegrini