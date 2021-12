Podi sfiorati per la Cavallaro nelle gare dello scorso weekend

Giorni fitti di appuntamenti per la Polisportiva Cavallaro, impegnata con i propri ciclisti in tre gare nel giro di una settimana.

Domenica 5 dicembre, infatti, la società biscegliese ha preso parte al campionato italiano Ciclocross svoltosi a Francavilla Fontana, sfiorando il podio in diverse categorie, come nel caso di Emilia Musci (quarta tra gli Allievi Donne) e Domenico Grotta (categoria Allievi maschile primo anno).

Nella stessa categoria ha concluso in dodicesima posizione Luigi de Vincenzo, mentre Andrea Marino è riuscito a chiudere la sua gara tra gli Allievi secondo anno in settima posizione.

Tra gli Esordienti è arrivato un dodicesimo piazzamento per Mirco Sasso, seguito da Marco de Cillis (quattordicesimo), mentre Giuseppe Cassano ha sfiorato il terzo gradino del podio tra gli Juniores (quarto posto), con Mirko Agrosì che ha portato a casa un nono posto.

Nel giorno dell’Immacolata spazio alla quarta prova del Mediterraneo Cross a Belvedere Marittimo, dove Mirco Sasso e Marco de Cillis hanno chiuso al dodicesimo e ventunesimo posto tra gli Esordienti. Settimo posto per Luigi de Vincenzo nella categoria Allievi primo anno, mentre nella medesima categoria secondo anno Domenico Grotta ed Andrea Marino hanno chiuso rispettivamente al sesto e decimo posto.

Nelle categorie Juniores, è rimasto l’amaro per un podio perso all’ultimo giro per una caduta da Giuseppe Cassano, che è riuscito comunque in un bel recupero con conseguente quinta posizione. A seguire i compagni di squadra Mirko Agrosì ed Alessio Zambetti, rispettivamente in 14^ e 16^ posizione.

Trittico di impegni chiuso dalla gara di domenica 12 dicembre a Palazzo San Gervasio per la quinta prova del Mediterrano Cross.

Nella prima gara, dedicata alle categorie Esordienti ed Allievi, Mirco Sasso ha concluso in 12^ posizione, seguito dal compagno di squadra Marco de Cillis (21° posto). Nella categoria degli Allievi invece, ha gareggiato Andrea Marino che è riuscito a concludere in 15^ posizione, mentre tra le donne Emilia Musci ha conquistato un ottimo quarto piazzamento.

Infine, nella gara delle categorie Internazionali, Giuseppe Cassano , dopo un avvincente confronto spalla a spalla per conquistare il 3° gradino del podio tra gli Juniores, ha concluso in 4^ posizione, seguito dal compagno di squadra Mirko Agrosì, anch’egli autore di una bella gara terminata con il dodicesimo posto.